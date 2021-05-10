شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة واللواء محمد سعد نائب مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة. حيث شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمساجد والمقاهي والمطاعم، كما أكد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة المرافق الحيوية خلال فترة العيد، والمرور الدائم على الأسواق للتأكد من توفير السلع التموينية والأساسية والحد من ارتفاع الأسعار.

ووجه المحافظ بسرعة تسجيل كافة المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفير فرق متنقلة لتسجيل العاملين بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والقرى والمناطق النائية، وإنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والتأكد من توفير كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل أداء الطلاب للامتحانات.

كما وجه بالتوسع في خطة تركيب القطع الموفرة للمياه بالمنازل إلى جانب المصالح الحكومية بالاستعانة بطلاب التعليم الصناعي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لترشيد استهلاك المياه، والتعاقد مع جهات لتوثيق ورقمنة الملفات الورقية بالجهات الحكومية المقررإنتقالها لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه.

وكلف الزملوط رؤساء المراكز بالتركيز على خطة إنارة الشوارع والطرق الداخلية لتغطية كافة المدن والقري، والإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.