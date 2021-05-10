شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة و6 رجال.. القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن لمجلس الأعلى للجامعات، مساء الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، بعد تلقي الطعون الأسبوع الماضي، لتضم نفس عدد المرشحين بالقائمة المبدئية وهم 7 مرشحين.

واجتمعت لجنة البت بالمجلس اليوم الإثنين، وأعلنت القائمة النهائية والتي تضم ٧ مرشحين بينهم سيدة وحيدة، وهم الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير محمود نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فهمي شندي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنها، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز، وكيل كلية الهندسة بشبرا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير فتح الله الرباط عميد كلية الآداب ببنها، والدكتور حمدي أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بنها، وأخيرا الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحدد المجلس موعدًا لمقابلات المرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها يوم الخميس الموافق 10 يونيو المقبل، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

واغلق المجلس الساعة الخامسة مساء الخميس ٢٩ أبريل باب الترشح لرئاسة جامعة بنها، والذي بدأ السبت 24 من نفس الشهر، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات كما هو معلن بالجدول الزمني للترشح.

ويعد رئيس جامعة بنها القادم هو السادس منذ انفصال فرع الجامعة عن جامعة الزقازيق في عام ٢٠٠٥، ليتم تعيين الراحل الدكتور حسام الدين العطار نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون فرع بنها وقتها كأول رئيس الجامعة بعد انفصالها، وخلفه الدكتور صفوت زهران، والدكتور على شمس الدين، والدكتور السيد القاضي، وأخيرا الدكتور جمال السعيد الذي تم تعيينه عضوا بمجلس النواب، وتولى الدكتور ناصر الجيزاوي قائما بعمل رئيس جامعة بنها بصفته أقدم نواب الجامعة، لحين اختيار الرئيس السادس للجامعة.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، دورة اسثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه حتى يوم الخميس آخر موعد لتقديم طلبات الترشح، في الفترة ابتداء من اليوم 4 مايو 2021 حتى اليوم 9 مايو 2021، بمقر أمانة المجلس، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية، حيث تم فتح التقدم للدورة بداية من يوم الأحد 25 إبريل 2021 حتي يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021، مع تقديم بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، بداية من يوم السبت الموافق 2021/04/24 حتى يوم الخميس الموافق 2021/04/29، وتم تقديم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وخلا منصب رئيس جامعة بنها قبل عدة أشهر بتعيين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق عضوًا بمجلس النواب.

الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية (منصب رئيس الجامعة) بجامعة بنها