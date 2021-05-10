شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف مياه الشرب في 7 قرى بسبب عطل مفاجىء بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 500 مم خرسانى بشبين القناطر، ما يسبب ضعف المياه بقرى طحوريا وكفر طحوريا وكفر الشرفا والقلزم والحسانية وكفر سعد بحيري والشيخه سالمة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سوف يتم البدء في أعمال الإصلاح صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 11 مايو في تمام الساعة الـ 10 صباحا، والانتهاء الساعة الـ ٤ عصراً وسيتم تشغيل جميع المحطات الإرتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف.

وأعربت الشركة عن أسفها عن العطل الخارج عن إرادتها، وسيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب.