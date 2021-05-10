شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات جديدة بجامعة بنها (تعرف على التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الإثنين، قرارا بتكليف الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عبد الخالق بتسيير أعمال عمادة كلية الفنون التطبيقية، وتكليف الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد بتسيير أعمال عمادة كلية التربية النوعية.

كما أصدر «الجيزاوى»، قرارا بتكليف الدكتور حازم محمد عليوه الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر ونائب المدير الأكاديمي لتطوير البرامج للقيام بأعمال المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور.