شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الإسعاف بوزارة الصحة والسكان، بدء فاعليات أحداث المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية.

وأوضحت الهيئة ان باب الترشيح مفتوح على مستوى القطاعات (فريقان من كل قطاع) للمنافسة على مستوى الفرع ثم الإقليم ثم على مستوى الهيئة، مشيرة إلى أنه من المقرر اختيار 10 فرق على مستوى الجمهورية، وسيتم تكريمهم من قبل رئيس هيئة الإسعاف بحوافز مالية قيمة.

وتحتوي المسابقة على مرحلتين حيث تعتمد في المرحلة الأولى على 3 سيناريوهات مختلفة وهي نقل مريض اشتباء أزمة قلبية توقف قلبه أثناء النقل؛ ونقل مصاب تصادم دراجة نارية التي بعيدا من أثر الصدمة، ونقل قائد سيارة مصاب في حادث تصادم من داخل سيارته.

أما المرحلة الثانية على 3 سيناريوهات لمواقف مختلفة هي نقل مريض اشتباه جلطة بالمخ ساءت حالته أثناء النقل؛ ونقل مصاب غير مستجيب سقوط من علو على وجهه، واستخراج ونقل قائد سيارة مصاب غير واعي من سيارته.

وفي حالة تساوي الفرق في الدرجات يجرى امتحان تحريري فاصل في حالة تساوي الفرق في الدرجات.

وتأتي إدارة المسابقة كالتالي:

فيما يخص إدارة المسابقة يتم اختيار فريقين من كل قطاع على مستوى الفرع يتم تحديد مكان بالفرع لعمل مسابقة القطاعات.

في كل فرع تتم المسابقة تحت إشراف مدير الفرع ومدير الإقليم ويقوم بالتقييم مديري الفروع الأخري ومشرفيتهم.

ويمثل كل فرع بفريق ماعدا القاهرة بفريقين يتم تحديد مكان لكل إقليم لإقامة المسابقة بين الفروع.

كما يمثل كل إقليم بفريقين ليكون عدد الفرق المشاركة 14 ثم تقم التصفيات بقائمة الصفوف بنفس نظام القرعة عند واحد مدرب مراقب مع مشرف لكل فرقة للاختبار.

وفيما يتعلق بنظام التصحيح يكون بقائمة ومصد موحدة بين المدربين وفي حالة تساوي الدرجات تخضع الفرق المتساوية لاختبار فاصل.

أما بالنسبة لوقت المسابقة يتم تحضير السيناريو خلال 10 دقائق ويتم عمل السيناريو خلال وقت 10 دقائق على لأكثر.

وتهدف المسابقة إلى خلق جو من المنافسة الفعالة بين مقدمي الخدمات الإسعافية ينعكس على تقديم الخدمة الطبية للمريض المصري، ويتم عمل المسابقة بين الأطقم الإسعافية على حالات مرضية وإصابات.

وتتقدم الفرق من القطاعات لخوض المنافسة وتتم التصفية بينهم. يتم تحديد يوم لتصفية القطاعات بحضور مدير عام الإقليم و2 مدربين+ 2 مشرفين من محافظة أخرى لضمان الشفافية.