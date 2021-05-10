شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمنطقة حاجر النمسا على مساحة 175م عبارة عن تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع ٢.٥م مقام على أرض زراعية دون سند من القانون، وأزيلت المخالفة، وتحرر محضر بالواقعة.
كما قامت الوحدة المحلية بالحلة بإزالة حالة مخالفة في المهد عبارة عن تعدي بالبناء في الشارع العام طريق مصر- أسوان دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وشارك بالحملة صباح منصور نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا والامير احمد رئيس قرية الحلة.
من جانبه شدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.