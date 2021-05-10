شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمنطقة حاجر النمسا على مساحة 175م عبارة عن تعدٍ بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع ٢.٥م مقام على أرض زراعية دون سند من القانون، وأزيلت المخالفة، وتحرر محضر بالواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية بالحلة بإزالة حالة مخالفة في المهد عبارة عن تعدي بالبناء في الشارع العام طريق مصر- أسوان دون سند من القانون وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

وشارك بالحملة صباح منصور نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا والامير احمد رئيس قرية الحلة.

من جانبه شدد رئيس المركز على اجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.