شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: توقف شحن العدادات مسبقة الدفع بالصعيد لم تستمر سوى ساعات.. وتم إصلاح العطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن توقف عملية شحن عدادات الكهرباء كان بشكل مؤقت ولم يستمر سوى عدة ساعات مرجعة السبب إلى حدوث عطل في برنامج القراءات الموحد وربطه بعملية شحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك في محافظة سوهاج وقنا والأقصر حتى تمكنت الشركة المختصة من إصلاحه.

وقال مصدر بالوزارة لـ «المصري اليوم»، إنه فور حدوث المشكلة تم الدفع بسيارات شحن تتبع شركة فوري أمام أفرع شركات الكهرباء للعمل على سرعة شحن كروت شحن الكهرباء، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار تلك المشكلة وكذلك توفير طرق بديلة لشحن العدادات.

وأضاف المصدر، أن ضعف خطوط الإنترنت خاصة في محافظة سوهاج أدى إلى زيادة الأزمة، لافتا إلى أن قيادات الشركة القابضة على رأسهم الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء تواصل مع المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم إصدار تعليمات بنشر سيارات شحن عدادات الكهرباء، وكذلك مد العمل في جميع إدارات الكهرباء التي يوجد بها صعوبات في عملية شحن عدادات الكهرباء حتى تم حل المشكلة بشكل كامل.