شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تصدر قرارات بمنح 4133 معلما شهادة الصلاحية المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 60 لسنة 2021 بشأن منح المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفى شهادة الصلاحية اللازمة لذلك، في إطار حرص الوزارة على الرضا الوظيفي للمعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار يشمل إجمالي 4133 معلما استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى تخصص آخر، أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، منهم عدد 3395 معلما من معلمي التعليم العام وعدد 738 معلما من معلمي التعليم الفني.

وأضاف أن مديريات التربية والتعليم يمكنها إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين عقب إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى أو من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، وكذلك صورة من القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، وذلك للعرض على المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل وذلك بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا في سبيل الإرتقاء به مهنيًا، والحرص على رضاه الوظيفي.