البابا تواضروس يتلقى اتصالًا من البابا فرنسيس في يوم الصداقة بين الكنيستين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تلقى البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي يوافق تاريخه اليوم الاثنين.

وهنأ صاحبا القداسة بعضهما البعض، خلال المكالمة، بعيد القيامة المجيد مؤكدين على معنى القيامة الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا اليومية، ثم أعرب قداسة البابا فرنسيس عن تثمينه لما فعله شهداء الإيمان والوطن في ليبيا من شهادة للإيمان المسيحي، وهو ما أكد عليه قداسة البابا تواضروس، الذي هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين (اليوم 10 مايو)، قائلًا إنه يوم مفرح، بالرغم من عدم إمكانية إقامة أية احتفالات به حسب العادة بسبب فيروس كورونا، ومن جانبه أعرب قداسة البابا فرنسيس عن أمنيته أن يلتقي قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة، ورد قداسته بأمنية مماثلة، معربًا عن شكره للبابا فرنسيس على زيارته للعراق مؤخرًا، والتي وصفها قداسته بأنها زيارة مبارَكة وناجحة، مضيفًا أنها ذكرته بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر في 2017، بينما وصف قداسة البابا فرنسيس زيارته للعراق بأنها إشارة محبة ومودة لشعب تألم كثيرًا، وبعدها تبادل صاحبا القداسة الشكر وطلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكي تنتهي بسلام في أسرع وقت.

وتحل اليوم الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية التي اتفق صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني والبابا فرنسيس الأول في ذكرى لقائهما بالفاتيكان يوم 10 مايو 2013.

​