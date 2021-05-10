مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في الهرم.

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات قيام مسجل خطر بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بالهرم، ويبث من خلالها قناة على موقع "يوتيوب" بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تحوى أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة إستوديو تسجيل صوتى داخلى بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المذكور، وعُثر على (وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة، مايك صوت للتسجيل داخل الإستوديو، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتى بالإستوديو، كارت صوت يستخدم فى أعمال التسجيل).

وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.