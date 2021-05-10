شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع السفير المغربى سبل تعزيز الاستثمارات المُتبادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، سفير المغرب لدى القاهرة، أحمد التازى، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المصرية المغربية المُتبادلة، ولا سيما فى مجال التنمية العمرانية.

وشدد الجزار على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، لافتاً إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، حيث إن الدولة المصرية حالياً تعد بيئة واعدة للاستثمار فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها مجال التطوير العمرانى.

وأبدى التازى إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا للدكتور عاصم الجزار: «أنا فخور بما تنجزونه.. وأنتم تواصلون ما بدأه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حين توليه لحقيبة الإسكان، وهذا شىء مشرف جداً».