شكرا لقرائتكم خبر عن 146 قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها العلاجية لـ170 ألف مواطن فى إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال إبريل الماضى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الصحيّة المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة منها.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، فضلًا عن 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، وتحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 13 ألفًا و816 مواطنًا بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و675 مواطنًا بأسيوط، و8 آلاف و198 مواطنًا بالإسكندرية، و2002 مواطن بالإسماعيلية، و1830 شخصًا بالأقصر، و1307 أشخاص بالبحر الأحمر، و13 ألفًا و616 مريضًا بالبحيرة، و11 ألفًا و535 مريضًا بالجيزة، و5 آلاف و840 مريضًا بالدقهلية، و1209 مرضى بالسويس، و6 آلاف و726 مريضًا بالشرقية، و4 آلاف و938 مريضًا بالغربية، و5 آلاف و631 مريضًا بالفيوم، و10 آلاف و8 مواطنين بالقاهرة.

وأضافت «وفاء» أنه تم تقديم الخدمة الطبية لــ9 آلاف و17 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و289 مواطنًا بالمنوفية، و13 ألفًا و311 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و77 مواطنًا بالوادى الجديد، و8 آلاف و344 مواطنًا ببنى سويف، و423 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و262 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و544 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و186 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و531 مواطنًا بكفرالشيخ، و2823 مواطنًا بمطروح.

وأشارت «وفاء» إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لللسيطرة على انتشار فيروس كورونا فى أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.