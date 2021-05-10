شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يتفقد الوحدات البديلة لسكان العشوائيات بـ«حدائق أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، عددًا من مشروعات الإسكان ومحاول الطرق فى الجيزة، أمس، بداية بالوحدات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر لسكان المناطق العشوائية فى المحافظة، مرورًا بأعمال محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، وصولًا إلى محور الفريق كمال عامر «الزمر سابقًا».

«مدبولى» أبدى إعجابه خلال جولته برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمستوى تشطيب وحدات مشروع حدائق أكتوبر، وقال: «نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذى يرتقى لتطلعاتهم فى مستوى حياة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى»، موجّهًا بضرورة الإسراع للانتهاء من جميع المناطق الخدمية، استعدادًا لنقل الأهالى المستحقين لهذه الوحدات السكنية فى أقرب وقت ممكن.

واستمع «مدبولي» إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان، الذى أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل لـ 18 شهرًا، مؤكدًا أن نسب الإنجاز بلغت 98%، فضلًا عن الانتهاء من جانب كبير لأعمال المرافق، مثل الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.

وأضاف «الجزار» أن هذا المشروع للمساكن بديلة العشوائيات، بموقع مميز، كونه قريبا من العديد من المحاور المهمة، وعرض جانبًا من أعمال تشطيب الواجهات والوحدات من الداخل والتأثيث، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، مشيرًا إلى أنه تم عمل مشّايات للربط بين العمارات دون درج وكذا تنفيذ أعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، ومناسيب الطرق، وفق معايير محددة.

وخلال جولته بمحور محمد أنور السادات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور سيسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، وتخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، ويسهم كذلك فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبرى الطالبية، تسهيلًا لحركة المواطنين والوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وأرض اللواء، والبراجيل، والوراق، إذ أنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادى، فضلاً عن دوره البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها.

واستمع إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، حيث أشار إلى أنه يعد محورًا موازيًا لشارع الهرم، حيث بلغت تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 متر باتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد (٥ حارات بعرض ١٧،٥متر للاتجاه الواحد)، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض ١،٥متر وأرصفة جانبية ١،٥ متر، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 متر، وعرض حارتين مروريتين 7 أمتار).

واختتم رئيس الوزراء، جولته فى المحافظة، بتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر (محور ترعة الزمر سابقاً)،

واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، للتعرّف على سير العمل والأعمال المنفذة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يستهدف حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، حيث يقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

وقال وزير الإسكان إن مسار محور الفريق كمال عامر يربط الطريق الدائرى جنوبًا «دائرى المنيب»، والطريق الدائرى شمالًا «دائرى الوراق»، بطول نحو 12 كيلومترًا، وعرض ما بين 33 و65.5 متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، مؤكدًا أنه يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفّر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، ما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأوضح وزير الإسكان أن تنفيذ المشروع فى منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، يتطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، مع سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور، لاختصار وقت التنفيذ.