شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار والحرارة تصل إلى 43 درجة.. تفاصيل حالة الطقس حتى إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اعتبارًا من غد الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل، الذي يوافق نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، التى تبدأ رسميًا بعد غد الأربعاء 12 مايو 2021، ويتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط أمطار أحيانًا.

يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية ويكون حارًا على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري بينما يظل شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح الطقس لطيفا خلال ساعات الليل شمالاً معتدل جنوبًا.

تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة متقطعة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ويكون الطقس حارا نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة ضمن طقس الغد على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتحول ليلاً ليصبح لطيفا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

توقعات حالة الطقس الأربعاء

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة متقطعة وتكون رعدية أحيانًا علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ويصبح طقس الأربعاء حارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون خلال ساعات الليل لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري بينما يكون معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس حتى أجازة العيد .. رياح وانخفاض درجة الحرارة

حالة الطقس الخميس

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري.

وتكون الطقس حارا نهارًا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويتحول خلال ساعات الليل ليكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس الجمعة

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري.

ويكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أحوال الطقس السبت

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري.

ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

توقعات طقس الأحد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس حتى أجازة العيد .. رياح وانخفاض درجة الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر حتى نهاية أجازة العيد

البيان درجة الحرارة الثلاثاء درجة الحرارة الأربعاء درجة الحرارة الخميس درجة الحرارة الجمعة درجة الحرارة السبت درجات الحرارة فى القاهرة الكبري 33-19 32-18 32-17 33-18 34-19 درجات الحرارة فى الوجه البحري 33-19 32-18 31-17 33-18 34-19 درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الغربية 26-17 26-17 27-16 28-18 28-18 درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28-18 28-18 28-18 27-19 28-19 درجات الحرارة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36-25 36-25 36-25 37-25 37-26 درجات الحرارة فى شمال الصعيد 35-21 34-20 25-20 36-21 36-21 درجات الحرارة فى جنوب الصعيد 43-26 40-25 39-25 41-25 40-25

تفاصيل حالة الطقس حتى أجازة العيد .. رياح وانخفاض درجة الحرارة

إقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الإثنين