شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نحتاج إلى خطوات جادة لمواجهة «التغير المناخى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلى من أجل تحقيق التكامل فى العمل المناخى.

وأضافت «فؤاد»، فى كلمتها عبر «فيديو كونفرانس»، خلال مشاركتها فى الشق الوزارى للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبرج حول المناخ، أن مصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ، وقد انتهجت نهجا جديدا يضع البعد البيئى كأولوية أولى عند البدء فى أى مشروع، كما عملت مصر على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، مشيرةً إلى سعى مصر أيضا إلى تغيير أنماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، وتابعت: «نعمل جاهدين مع البنك المركزى المصرى من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك».

ولفتت إلى أن الاستثمار فى التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26) وأن التقدم فى تحقيق الهدف العالمى للتكيف يستدعى المضى قدمًا فى العمل الفنى فى إطار لجنة التكيف والنظر فى مقاييس تقييم الاحتياجات، مُدعمةً فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل، مشددة على ضرورة وضع بند فى جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمى للتكيف من منظور عالمى وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الدور الذى يلعبه وزراء البيئة فى البلدان المختلفة لخدمة هذه القضية من خلال عرضهم لجهود التكيف التى تبذلها دولهم على المجتمع العالمى وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمى للتكيف، وأيضا تشجيع الدول على إعداد إبلاغات التكيف لإبراز صورة التكيف بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف، ولفتت إلى الارتباط الكبير بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجى والنظام البيئى، وهذا ما أدركته مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، حيث سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ.