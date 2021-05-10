شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جنازة محمد مهران أحد أبطال المقاومة الشعبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد أهالي المحافظة، الإثنين، جنازة البطل محمد مهران، أحد فدائي محافظة بورسعيد خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والذى توفى عن عمر يناهز 83 عامًا، وذلك من المسجد العباسي، بناء على وصيته، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وشارك في الجنازة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مدير الأمن ورجال الجيش الثاني الميداني، وأفراد أسرة البطل الراحل، وأهالي محافظة بورسعيد.

ويعد البطل مجمد مهران، أحد قادة المقاومة الشعبية ببورسعيد، وسقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، واقتلع الإنجليز عينيه لرفضه الإدلاء لهم بمعلومات عن رجال المقاومة، وخلده التاريخ لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران