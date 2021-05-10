شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق بمراكز الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على يقظة جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمتابعه إلتزام المحال التجاريه والمطاعم والكافيهات والنوادي والورش وما شابه ذلك، بتوقيتات الغلق التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بدءاً من يوم 6 مايو والمستمرة حتي 21 من نفس الشهر، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين على أرض المحافظة وتقليل فرص الإصابه بفيروس كورونا المستجد .

وفي هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، الإثنين، حملة بالتعاون مع قسمى إشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية، لمتابعة إلتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة في المركز والوحدات المحلية التابعة له، أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢ كافيه مخالفين لموعد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الكافية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة للتفتيش على ارتداء المواطنين للكمامة، حيث أسفرت الحملة عن تغريم 16مواطن بمنطقة الرملية لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية .

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتعاون مع إدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية وقسم الاشغالات، بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والمقاهي بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية وكذلك تم مصادرة 2 شيشة من مقهي مخالف للحد من إنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد ،وكذلك تحرير عدد 2 محضر ضد المحلات التجارية المخالفة لتوقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية يمركز ومدينة بلبيس ،بالتعاون والتنسيق مع مركز الشرطة ونقطة شرطة شبرا النخله ،ورئاسة الوحدة المحلية بالبلاشون، من تحرير عدد ٢ محضر لكافيهين غير ملتزمين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم مصادرة ٢٠ شيشة، كما تم تحرير محضر لملعب، فضلاً عن تحرير عدد16محضر لمحال مخالفه لم يلتزم جميعهم بمواعيد الغلق المقررة

ولتحقيق الإنضباط بالشارع قامت الأجهزة التنفيذية بحى اول الزقازيق، بحملة تم خلالها غلق وتشميع بلاى محل استشين بمنطقه الحناوى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المكان، لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ،وفي مدينة صان الحجر تم تغريم 6 مواطنين لعدم ارتداءهم الكمامه الواقية

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، بالتعاون مع قسم الشرطة بحملة لمتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، وتم ضبط ورشة نجارة ورشة منشار خشب لمخالفتهما مواعيد الغلق بنطاق المدينة ،كما تم تحرير محضر اشغال طريق لصاحب نشاط بقالة، وتم ضبط محل كاوتش مخالف لقرارالغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتحرير ٢٦ محضر لأصحاب محلات لإختراقهم مواعيد الغلق المقررة.