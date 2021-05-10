شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يهنئ السيسى و«الطيب» بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي ،رئيس الجامعة، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشيخ الأزهر، وللعالميين العربي والإسلامي، بحلول عيد الفطر.

وأعلن مجلس الجامعة في بيان، الإثنين، أنه معنى بتحديد موعد بدء وانتهاء الامتحانات بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن آلية عقد الامتحانات «التحريري- التخلفات- الشفهية» يكون من خلال اللوائح والقوانين المنظمة بالكليات.

كما أعلن المجلس جاهزية جميع الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الخامس من يونيو المقبل والا تتخطى الأول من شهر يوليو 2021 م.

وشدد مجلس الجامعة على التزام جميع الكليات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحانات قبل وبعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

وصدق المجلس على أن تكون الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم للفرق النهائية قبل التحريري، على أن يترك موعد بدء الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم لفرق النقل الأخرى حسب مقومات كل كلية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وصدق المجلس على السماح بأداء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات «اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون» بالامانات الفرعية بطنطا وأسيوط ومقر كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة.