شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن منح لأبناء «الشهداء» والمتفوقين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي لاعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل من خلال تقديم اعلي مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك في مسيرة البناء والتنمية .

وقال «الجوهري» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن برنامج المنح يتضمن منح للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50%: 50%) من مجموع الطالب في الثانوية العامة المصرية- دون الشهادات المناظرة- ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90 % مشيرًا إلى منح التفوق الأكاديمي تتضمن ايضا ايضا منح التفوق للمحافظات: حيث يمنح اعلى طالبان في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).. بالأضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.

واضاف رئيس الجامعة أن الطلاب المتفوقين يتم منحهم نسب تخفيض على المصاريف الدراسية وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة، مشيرًا إلى أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة حيث يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.