شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن منح لأبناء «الشهداء» والمتفوقين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي لاعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل من خلال تقديم اعلي مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك في مسيرة البناء والتنمية .
وقال «الجوهري» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن برنامج المنح يتضمن منح للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50%: 50%) من مجموع الطالب في الثانوية العامة المصرية- دون الشهادات المناظرة- ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90 % مشيرًا إلى منح التفوق الأكاديمي تتضمن ايضا ايضا منح التفوق للمحافظات: حيث يمنح اعلى طالبان في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية).. بالأضافة إلى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.
واضاف رئيس الجامعة أن الطلاب المتفوقين يتم منحهم نسب تخفيض على المصاريف الدراسية وفقا لمتوسط نسب مجموعى الطالب في الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول بالجامعة، مشيرًا إلى أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة حيث يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.