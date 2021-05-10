شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شوال غدًا.. والخميس أول أيام عيد الفطر فلكيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مساء غدا الثلاثاء هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا، حيث يعلن الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع هلال عيدالفطر المبارك.

وصرح الدكتور إبراهيم نجم ،مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في تريحات صحفية، الإثنين، بأن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة على مستوى الجمهورية في 7 لجان وهى: حلوان ومرسى مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد .

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك وشهر شوال لعام 1442 هجريا يوافق الخميس المقبل 13 مايو الجارى، وصلاته بالقاهرة في تمام الساعة 5:28 صباحا.

وكشف الدكتور جاد القاضى ،رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أنه يتم الاستعداد لرصد هلال شوال غدا الثلاثاء بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح رئيس معهد الفلك أنه يتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى غدا الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا وهو ( يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفى باقى محافظات الجمهورية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11- 14 دقيقة )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3- 17 دقيقة )، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.