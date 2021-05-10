شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تقرر عقد امتحان القرآن الشفوى قبل التحريرى للفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس جامعة الأزهر جاهزية جميع الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الخامس من يونيو المقبل وألا تتخطى الأول من شهر يوليو 2021 م.

وشدد مجلس الجامعة فى اجتماعه اليوم على التزام جميع الكليات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع قاعات الامتحانات قبل وبعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

وصدق المجلس على أن تكون الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم للفرق النهائية قبل التحريري، على أن يترك موعد بدء الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم لفرق النقل الأخرى حسب مقومات كل كلية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وصدق المجلس على السماح بأداء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات "اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون" بالامانات الفرعية بطنطا وأسيوط ومقر كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر بالقاهرة.

و قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وللعالميين العربي والإسلامي، بحلول عيد الفطر المبارك.