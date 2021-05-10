شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، مصر تعرب عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، فيما تشهد حالة الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة، وحذرت نقابة الأطباء من تجمعات وحفلات العيد أو التهاون فى احترازات كورونا.

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وفرص أمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

تظاهرات حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان ومطالب بطرد السفير

أكدت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، اندلاع تظاهرات حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن الهتافات تعلو للمطالبة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي.





مصر وروسيا توقعان على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنسانى 2021/2022

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول توقيع السفارة المصرية في روسيا على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصرى الروسى 2021/2022.





مطار أسوان والموانئ الحدودية تستقبل أسرع أجهزة للكشف عن كورونا.. صور

استقبل مطار أسوان الدولى والموانئ البرية والحدودية جنوب المحافظة، اليوم، الاثنين، أحدث أجهزة للكشف وتحليل إجراء الاختبار السريع لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات القادمة من الدول خارج مصر سواء من المصريين أو الأجانب.





مسئولة بالأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر فى دعم العمالة غير المنتظمة

أشادت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإجراءات المصرية لمواجهة جائحة كورونا، قائلة:"أود أن أهنئ الحكومة المصرية على الإستجابة القوية والحاسمة لمواجهة أزمة كورونا"، جاء ذلك خلال أول حوار صحفى لها بعد توليها منصبها منذ شهرين .





"فصائل غزة" تهدد بالتصعيد وتمنح الاحتلال ساعتين لوقف الاعتداءات فى القدس

قال المتحدث الرسمى باسم كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس أبو عبيدة أن قيادة المقاومة فى الغرفة المشتركة قررت منح الاحتلال الإسرائيلى مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب الجنود والمستوطنين من المسجد الأقصى وحى الجراح.





وزير التموين: المخابز تعمل طوال أيام عيد الفطر من الخامسة صباحا

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالى التموين ومنافذ جمعيتى قبل موعد صرفها بـ 10 أيام.





بدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل فى محافظة الجيزة 18 مايو

أعلن مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء الامتحانات التكميلية للصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومى 18 و19 مايو الجارى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجارى.





"جلوريا" محاربة السرطان تترك الكرسى المتحرك لمشاهدة مومياء بالمتحف المصرى..فيديو

حرصت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، خلال زيارتها للمتحف المصرى على الوقوف من الكرسى المتحرك التى كانت تستقله لمشاهدة إحدى المومياوات بالمتحف المصرى.





سامح شكرى يبحث مع المبعوث الأممى للسلام فى الشرق الأوسط الأوضاع فى القدس

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من "تور وينسلاند" المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط الذى أكد حرصه على إجراء الاتصال قُبيل مشاركته فى جلسة مشاورات لمجلس الأمن تتناول التطورات الخطيرة فى القدس والأراضى الفلسطينية، حيث أطلع المبعوث الأممى وزير الخارجية على اتصالاته مع الجانب الإسرائيلى لضبط الوضع فى القدس وفى المسجد الأقصى والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية فى المسجد بحرية فى هذه الأيام المباركة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المسجد والمقدسات فى المدينة.





إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة إلى المستوطنات بغلاف القطاع، مشيرة إلى سقوط صاروخ داخل مدينة القدس ودوى لصفارات الإنذار.





مصر تعرب عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً على ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتى تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يُحمد عُقباه.





نقابة الأطباء تحذر من تجمعات وحفلات العيد أو التهاون فى احترازات كورونا

أكدت النقابة العامة للأطباء، استمرار فى حملة التوعية المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا للحد من نزيف الإصابات المتزايدة مع الموجة الثالثة لكوفيد 19، والتى أطلقتها النقابة العامة لأطباء مصر، ونشرت النقابة فيديو توعوى للتحذير مما يرتكبه الكثيرون هذه الأيام قبل وأثناء العيد





الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية بالمجان لـ170 ألف مواطن خلال شهر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألف و138 مواطن من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل الماضى.





رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم اثناء تنفيذ أعمال المترو

خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا).





الحكومة تنفى وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين لحين استلام كارت الفلاح

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن وقف صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين في بعض محافظات الجمهورية رغم سداد ثمنها لحين استلام كارت الفلاح.





انخفاض تدريجى بالحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 10 مايو 2021 إلى السبت 15 مايو 2021.





"التضامن" تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستحقى "تكافل" بمناسبة العيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل" عن شهر مايو، حيث تم التقديم عن الموعد المحدد شهريًا بدلا من يوم 15 مايو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج " تكافل" ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة، كما تستمر فى صرف المستفيدين من "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد.





مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون رسوم الشهر العقارى للشركات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.





الأهلي يستضيف الزمالك الليلة فى قمة "فض النزاع" على صدارة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية ليلة كروية مثيرة عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى قمة الدوري المصري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة من نوع خاص تنتظرها الجماهير المصرية والعربية، كونها بطولة خاصة بين قطبى الكرة المصرية، بخلاف أهميتهما في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري بشكل كبير.