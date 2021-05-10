أخبار مصر

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لاستعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لاستعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك .

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا