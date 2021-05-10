شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لاستعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة".