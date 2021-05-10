صفحة على "فيسبوك" تقود الشرطة إلى نشاط مشبوه لزوجين بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تنظيم الاتصالات.

رصدت المتابعة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تروج لبيع أجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة "ربيتر" غير معتمدة أو مصرح ببيعها من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وهما مهندس وزوجته يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مسكنهما وأمكن ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها (49 جهاز مقوى شبكة "ربيتر" – 59 أنتنه داخلية – 11 أنتنه خارجية – 115 إريال – 97 جهاز إسبليتر – جهاز لاب توب- مبلغ مالى).

بمواجهتها بالمضبوطات أقرت بقيامها بالاشتراك مع زوجها "المتهم الأول" بالاتجار فى تلك الأجهزة بقصد بيعها والتربح منها.