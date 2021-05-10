المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس متهمين بحيازة 37 لفافة هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس لاتجارهما بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "ش. د" و"ا. ص" قاما بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين" في الأحوال غير المصرح بها قانونًا، وكان ذلك أثناء ورود معلومات لضابط شرطة مكافحة المخدرات، فذهب إلى المكان الذي أوجد تواجدهما به، وأبصرهما يتاجران في المواد المخدرة جوهر "الهيروين"، وبتفتيش المتهم الثاني وجد معه 37 لفافة من المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدرات بقصد الاتجار.

كان قسم شرطة حدائق القبة ألقى القبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على المضبوطات، واعترفوا بحيازتها بغرض الاتجار والربح غير المشروع وتحرر المحضر اللازم.