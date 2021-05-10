القبض على عامل دليفري صدم طفلا بالتجمع: "مكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باصطدام عامل دليفري يستقل دراجة نارية بطفل بالتجمع.

بالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بطفل أثناء اللهو (فر قائدها هارباً) مما نتج عنه إصابة الطفل بعدة إصابات خطرة وتم حجزه بأحد المستشفيات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم بالتجمع السكنى المشار إليه) وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.