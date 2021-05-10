صفقة بـ6 ملايين.. القبض على عنصر إجرامي يستغل طفلا لترويج 30 كيلو هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهيروين.

تحريات أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات توصلت إلى أن اثنين من العناصر الإجرامية "أحدهما له معلومات جنائية" قاما بنقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين لترويجها على عملائهما بمختلف المحافظات داخل مخازن سرية بسيارة، واستغلالهما لحدث "طفل" فى عمليات النقل والتوزيع، إمعاناً فى التمويه فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبصحبته آخر "حدث" حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما 120 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 30 كيلو جراما.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بستة ملايين جنيه.