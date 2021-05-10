قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك "أعاده الله على سيادته ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الإثنين بأن الهيئة تؤكد تأييدهم ودعمهم لما يقدمه فخامة الرئيس والحكومة المصرية من جهود مخلصة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري لتحقيق الازدهار والرخاء والأمن والأمان في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأضافت "نسأل المولى عز وجل أن يعين الجميع في عملهم نحو تحقيق تلك الآمال والطموحات المشروعة، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

واختتمت بيانها "حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل شر وسوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار ومنعة".