​موسم مبشر.. "الزراعة": توريد 5 ملايين طن قمح بمساحة 1,8 مليون فدان حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن أكثر من 12 محافظة تقوم بحصاد وتوريد محصول القمح، موضحًا أن المحصول مبشر للغاية، والأسعار وفرت هامش ربح للمزارعين.

وأضاف القرش، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الاثنين، أن ما تم حصاده حتى الآن بلغ 1.8 مليون فدان من المساحات المزروعة بمحصول القمح، والبالغة 3,4 مليون فدان، مشيرًا إلى استمرار عملية التوريد بشكل دوري للجهات المعنية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن يقترب من 5 ملايين طن قمح، لافتًا إلى إقامة 8122 حقلًا إرشاديًّا بالأصناف الجديدة المتميزة، والتي سجلت في الوزارة، تمهيدًا لتوزيعها على المزراعين العام المقبل.

وأشار القرش إلى تشكيل لجان من قطاعات الخدمات من خلال 28 مديرية زراعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أبرزها وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي، لضمان تيسير عملية التوريد والحد من التكدس، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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