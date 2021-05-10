شد وجذب بين مسئولي "الشباب" و"التخطيط" في البرلمان.. ورئيس لجنة الرياضة: لنا وقفة بعد العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين حالة من الشد والجذب بين مسئولي الوزارة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح الجهة الأولى.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018.

وكشف مصطفى عبدالمعين، مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط، أن الوزارة وفّرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب، لكنها هي من تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها، لافتًا إلى أن وزارة الشباب لديها 300 مليون جنيه مجمدة لدى "التخطيط" لم يتم صرفها حتى الآن بسبب عدم تقديم بيان بالمشروعات الواجب تنفيذها.

واعترض أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، على حديث ممثل وزارة التخطيط، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق مصالح الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الوزراة لبّت جميع مطالب وزارة التخطيط، للحصول على الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه، وتحتوي تلك الموازنة على كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات، وتتضمن المكونات الـ9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الأموال.

وأوضح البجرمي أن وزارة الشباب تقدمت بطلب للتخطيط، للحصول مرة أخرى على مبلغ الـ300 مليون جنيه، خاصة أن الوزارة أقامت مشروعات تتجاوز الـ200 مليون جنيه، ولكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولًا.

من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حديث مسئولي وزارتي التخطيط والشباب، يمثل سابقة خطيرة بسبب تجميد إنفاق مبلغ الـ300 مليون، حيث كان سيساهم ذلك المبلغ في حل العديد من مشكلات مراكز الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة ستفتح ذلك الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب إجازة عيد الفطر.

من ناحيته طالب الدكتور النائب خالد بدوي، عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسئولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن مراكز الشباب التي توقفت أعمال الإنشاءات فيها، فضلًا عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد.