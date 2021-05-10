شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال الجثة الـ5 من ضحايا «تروسيكل الإسكندرية».. ومصدر: السائق بينهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمشاركة غواصين متطوعين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من انتشال الجثة الخامسة والأخيرة من ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة النصر غرب الإسكندرية.

وكشف مصدر أمنى في تصريحات صحفية، الإثنين، عن أن سائق التروسيكل من ضمن الضحايا وتم انتشال جثته، مشيرًا إلى أنه تم انتشال الجثة الخامسة والأخيرة من ضحايا غرق التروسيكل، وذلك بعد 3 أيام من البحث منذ وقوع الحادث.

كان تروسيكل يقل 11 عاملًا تابعين لشركة النهضة الزراعية سقط، السبت الماضي، بترعة النصر المؤدية لمشروع ناصر، ما أسفر عن غرق 5 عمال وإنقاذ 6 آخرين.

ووفقا للواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، فإن ضحايا الحادث تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، وجميعهم من قرية الجلاء بحي العامرية.