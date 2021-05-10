شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حصاد 2 مليون فدان قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان، وتوريد حوالي 2 مليون طن لوزارة التموين.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن وزير الزراعة يتابع حصاد القمح على مدار الساعة، ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بمتابعة الحصاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت حوالي 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوي الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي كانت تواجههم على أرض الواقع.