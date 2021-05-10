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وزير الزراعة: حصاد 2 مليون فدان قمح حتى الآن

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان، وتوريد حوالي 2 مليون طن لوزارة التموين.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن وزير الزراعة يتابع حصاد القمح على مدار الساعة، ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بمتابعة الحصاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت حوالي 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوي الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي كانت تواجههم على أرض الواقع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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