شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سداد فارق نقاط الخبز لمنافذ صرف السلع التموينية قبل موعدها بـ 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، قامت بصرف 238 مليون جنيه، من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ 10 ايام.

وتلقى الدكتور على المصيلحي، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، أفاد بأن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءاً بإستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة، وأشار المصيلحي إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، مشيرا إلى أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني ايام العيد ويتم أستئناف العمل في اليوم الثالث.

كما أفاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات سوف تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءاً، وأول وثاني ايام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد، واشار التقرير الوارد للدكتور على المصيلحي إلى ان شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن الدكتور على المصيلحي، وجه بانشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال إجازة العيد وكذلك غرف عمليات بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وأشار كمال أن توجيهات د. على المصيلحي، شملت أيضا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.