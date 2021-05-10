شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين في «وطنى في قلبى» بتعليم القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الإثنين، الطلاب الفائزين في مسابقة «وطني في قلبي» باعطاءهم شهادات التقدير والمبالغ المالية وأقيم التكريم برعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواءعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بالاشتراك مع توجيه اللغة العربية وتوجيه التربية الفنية بالمديرية مع اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الطلاب وجميع الموجودين في التكريم

وأعرب الدكتور ياسر محمود عن سعادته بالطلاب وكل من ساهم في تخطيط وتنفيذ المسابقة وقدم شكره للإدارات المتميزة وهي إدارة بنها وطوخ وشرق شبرا والخصوص وشبين القناطرو قليوب ومديري المدارس المتميزة والمشرفين من المدرسين لدورهم الفعال في تحفيز الطلاب وحثهم على المشاركة الفعالة في المسابقات والحصول على مراكز متقدمة في الأبحاث والأعمال الفنية المقدمة .

اكد وكيل الوزارة أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق الفني ،وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية ،وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب ،وعلي التفوق العلمي والتنافس والابداع بينهم.

تعليم القليوبية يكريم الفائزين في مسابقةوطني في قلبى

تعليم القليوبية يكريم الفائزين في مسابقةوطني في قلبى

تعليم القليوبية يكريم الفائزين في مسابقةوطني في قلبى