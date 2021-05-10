شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يُجهز ألف عروسة ضمن «هدية الرئيس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر عن المشاركة في تجهيز ألف عروسة بمختلف محافظات الجمهورية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

وقال «عماد سيف الدين» أمين الحزب بالمحافظة في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم تجهيز ألف عروسة في كل من محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «هدية الرئيس» في ليلة القدر مؤكداََ ان محافظة البحر الاحمر قامت بتجهيز عدد من العرائس من الاسر الاكثر احتياجاََ والايتام بمختلف المدن مشيراََ إلى الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وبمشاركة نواب المحافظة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأضاف أن المبادرة تضمنت تجهيز عدد من الأجهزة الكهربائية واهدائها إلى المستفيدين من المبادرة من الاسر الاكثر احتياجاََ واليتامي بالمحافظة، مؤكداََ على شكره العميق لجميع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحر الاحمر على المشاركة في ادخال البهجة والسرور على الاسر المستفيدة.