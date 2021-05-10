شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: تكفلنا بزواج 1860 فتاة يتيمة بقرى ونجوع بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تكلفت بزواج 1860 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه مؤخرا اطلقت الجمعية مبادرة خير بالتقسيط والتي من خلالها يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمدة 10 شهور، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين .

واكد شعبان أن «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .

وأشار إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة .

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1860) فتاة في محافظة بني سويف، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.