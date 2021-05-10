شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال زكي في نص البرقية «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلامة والاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.