شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يزور قرية الشوافين لحل مشكلة إنقطاع وضعف مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاثنين، جولته التفقدية بمدينة أولاد صقر بزيارة لقرية الشوافين، للوقوف على إحتياجات أهالي القرية وتوفير الحلول اللازمة لمشكلة إنقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازلهم، مؤكدًا أنه سيتم التغلب على تلك المشكلة فور الإنتهاء من إنشاء محطة مياه البكارشة، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه، ومن المقرر إفتتاحها يونيو 2021 لينتهي بذلك ضعف وصول مياه الشرب لمنازل القرية.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بالقرية، والمُقام بتكلفة 87 مليون و500 ألف جنيه، وقدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ شبكات انحدار بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 74%، وخطوط طرد بطول 2.5 كم بنسبة تنفيذ 90%، بالإضافة إلى إقامة محطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 86%، ومن المقرر الانتهاء منه ودخوله الخدمة نهاية يوليو المقبل

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الاعمال، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

وأثناء تواجده كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بتوفير سيارات المياه للمواطنين بقرية الشوافين، بصفه مستمرة للتغلب على مشكلة إنقطاع وضعف وصول المياه إلى منازلهم خاصة في فصل الصيف.