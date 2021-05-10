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شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح أول مجمع مواقف سيارات نموذجي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، الاثنين يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، كأول موقف سيارات نموذجي على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئة، والأستاذ سامح سيد رئيس فرع الهيئة بالفيوم.
عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم نقطة الشرطة، والمكاتب الإدارية بالموقف، وشهد عرضًا لنظام أرصفة التشغيل الإلكتروني في مراقبة حركة دخول السيارت إلى الأرصفة، كما استمع المحافظ، من مسؤولي هيئة تنمية الصعيد، لعرض شامل حول أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، والذي يمثل باكورة لثمار التعاون بين الهيئة ومحافظة الفيوم، حيث يبلغ مسطح المشروع 9200 متر مربع، ويعد أول موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإليكترونية، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.
وكشف محافظ الفيوم، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الأسطح، والهيكل الخرساني، والمباني، ودورات المياه، وأعمال الكهرباء والسباكة، إضافة إلى انشاء شبكة لتخفيض منسوب المياه وكذا شبكة صرف للأمطار، وشبكة لمقاومة الحريق، فضلاً عن تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة الحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، إضافة إلى النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيها وربطها بتطبيق إليكتروني سوف يتاح للجمهور.
وأكد محافظ الفيوم على التخطيط الأمثل لإدارة الموقف إليكترونيًا حتى يحقق الغرض من تطويره، ويعود بأكبر فائدة على المواطنين المترددين عليه، مثمنًا التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد في الاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ومنها مجمع مواقف الحواتم الذي تم تصميمه وتشغيله بأسلوب تكنولوجي ذكي، ليقدم خدمات مميزة للجمهور، حيث تم إنشاء أكثر من 40 محل تجاري توفر العديد من فرص العمل المباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة التي ستتاح بالموقف، لافتاً إلى أن المحافظة لديها طموح لتنفيذ مواقف سيارات مجمعة بمختلف أنحاء المحافظة خارج النطاق السكني، على أعلى مستوى من التجهيزات المدنية ووسائل الأمان، مع الاستفادة من هذا النموذج، ومراعاة النواحي المرورية والكثافات السكانية.
ووجه محافظ الفيوم شكره لمجموعة العمل بمشروع رفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، الذي يسهم في تعزيز جهود المحافظة لإحكام السيطرة على المواقف وتحقيق الانضباط في عملية النقل الجماعي، معربًا عن تهنئته للجميع بعيد الفطر المبارك، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم بلقاح كورونا للحفاظ على سلامة الجميع.
وجه محافظ الفيوم، بضرورة التوسع في تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، والتنسيق مع شركة اتوبيسات النقل القبلي لتوفير عدد من الأتوبيسات بمجمع مواقف الحواتم للتيسير على الركاب، كما وجه المحافظ، مسئولي المرور، برفع جميع السيارات ومنع الانتظار بالشارع المؤدى لمجمع مواقف الحواتم.