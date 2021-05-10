شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: انتهاء استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك.. ووقف الإجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتهاء استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، ووقف الإجازات لرؤساء مجالس المدن والقرى ومديرى المديريات بالمحافظة طوال أيام العيد، مطالبًا بالحد من التجمعات والإختلاط للوقاية من انتشار فيروس كورونا

وقال محافظ سوهاج في تصريحات له، الاثنين، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والقرى لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذى للعيد، ومتابعة تطبيق كل الضوابط والتعليمات التي أكد عليها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية خلال فترة العيد للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدا على إعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي بالمحافظة، والتنسيق مع جميع القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين وبكميات مناسبة.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمصالح والمنشآت الخدمية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص مواعيد غلق المحال التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمولات التجارية، والتشديد على إرتداء الكمامات، وتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والقضاء عليها فورًا، وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والتموين، ومتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات للحد من التجمعات.

ونوه محافظ سوهاج بأنه تم إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد مع متابعة عرض اللحوم بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر وبالأسعار المحددة، لافتا إلى أنه تم أيضا إعداد خطة للتفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز طوال أيام العيد، وتجهيز فرق لمراقبة الأسعار وضمان تثبيتها، وتكثيف حملات المراقبة على الأغذية بالمراكز والمدن والقرى التابعة لها.