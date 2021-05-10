شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تحرير 314 محضر تمويني ضمن الحملات التموينية بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 314 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وذلك مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، الاثنين، أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين 157 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و157 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير 3 محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا أحدهم ضد صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 40 كرتونة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، والأخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة لحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ويعمل بدون ترخيص والتحفظ على 44 ماكينة خياطه و6000 متر قماش، وكذا تحرير محضر ضد مصنع كرتون لحيازته مواد خام مجهولة المصدر وضبط 3طن و500 ورق كرتون خام، 9000 علب كرتون فارغة.

وأضاف «الجمال» أنه تم تحرير 3 محاضر بناحية شبين الكوم أحدهم ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية ميت خاقان لممارسة النشاط بدون ترخيص وضبط طن و950 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، فضلاعن تم تحرير محضر ضد صاحب محل زيوت وشحومات سيارات لتجميعه مواد بترولية بهدف اعادة بيعة بالسوق السواء بهدف التربح والتحفظ على 1200 لتر بنزين 80، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن محل مستحضرات تجميل لحيازته وعرضة للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر وضبط 1400 عبوة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.