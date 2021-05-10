شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 666 محضرًا لمخالفات بالمخابز و860 قضية متنوعة في حملات على الأسواق ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، الاثنين، تقريرًا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

وتضمن التقرير -الذي عرضه المهندس وصفى عبدالله جابر وكيل الوزارة- الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة«وعددها 1493 مخبرا»للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 666 محضرا بواقع: 124 مخالفة نقص الوزن، 110 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و30 توقف عن الإنتاج، و212 مخالفة تعليمات، و5 لعدم وجود ميزان، و54 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و103 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و28 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 60 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 867 محضرًا منها :336 لعدم حمل شهادات صحية، و370 لعدم الإعلان عن الأسعار،31 للذبح خارج المجازر، و20 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و58 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 19 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 12 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و10 للبيع بأزيد من السعر، و8 محاضر لتجميع مواد بترولية، ومحضر تجميع دقيق بلدى مدعم، و2 لمخالفة سياسة الاستبدال

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة «217»منفذ موزعة بواقع: 11منفذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية، و26 منفذ للجمعية الاستهلاكية، و165 «جمعيتي»، و6 منافذ تابعة للمنطقة المركزية، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين

من جانبه، أكد محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجهًا بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.