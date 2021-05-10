توريد ٤٨١ ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية إستقبالها لمحصول القمح على خطى ثابتة ساعية لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو المقبل، بمساحة منزرعة بلغت 408 ألف و898 فدان، وبلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن 285122 فدان.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 481416 طن و471 كيلو قمح.

وشدد المحافظ على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكروشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية موسم الحصاد.