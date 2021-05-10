شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل فى محافظة الجيزة 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء الامتحانات التكميلية للصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومى 18 و19 مايو الجارى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجارى.

وشدد "الجيار" على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بالمدارس، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحانا تكميليا خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".