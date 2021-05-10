شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخابز تعمل طوال أيام عيد الفطر من الخامسة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالى التموين ومنافذ جمعيتى قبل موعد صرفها بـ 10 أيام.



كما تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يفيد بأن المخابز سوف تعمل فى كافة أيام عيد الفطر من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التى حصلت على أجازه مسبقة، لافتا إلى إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز فى عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثانى أيام العيد ويتم استئناف العمل فى اليوم الثالث.



وأوضح التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات سوف تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء، وأول وثانى أيام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل فى ثالث أيام العيد، وأن شركتى الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.



وقال احمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين أن الدكتور على المصيلحى قد وجه بأنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال إجازة العيد، وكذلك غرف عمليات بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وأيضا غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.