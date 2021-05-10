شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أسوان والموانئ الحدودية تستقبل أسرع أجهزة للكشف عن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار أسوان الدولى والموانئ البرية والحدودية جنوب المحافظة، اليوم، الاثنين، أحدث أجهزة للكشف وتحليل إجراء الاختبار السريع لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات القادمة من الدول خارج مصر سواء من المصريين أو الأجانب.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه تم توفير جهازين تحليل للاختبار السريع أحدهما للعمل بمطار أسوان الجوى، والآخر بالمنافذ البرية والحدودية الأخرى للقادمين من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف الدكتور أبو المجد لـ"الخليج 365"، أن ذلك بجانب الاستمرار فى تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد بإجراء تحليل "بى سى آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "نتيجة سلبية".

وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية نحو تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة حيال الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أى استثناءات وفى إطار احكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة وفقًا لتعريف الحالة المشتبه لفيروس كورونا.



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