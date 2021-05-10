شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وروسيا توقعان على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنسانى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول توقيع السفارة المصرية في روسيا على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصرى الروسى 2021/2022.

وأشار التقرير إلى أن توقيع إعلان النوايا جاء فى ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، والتي شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء القمة المصرية الروسية بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر عام 2018، على وثيقة إعداد لعام التبادل الإنساني المصري الروسي.

وأوضح الدكتور أشرف العزازي أن الحدث الأول من الفاعليات سيتم في 19 مايو هذا العام بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة في إطار معرض "اجمل بلد"، على أن يتم عرض الفلكلور الروسي بواسطة فرقة "بيروزكا" بمدينة سانت بطرسبرج، في دار الأوبرا المصرية؛ لتقديم عروضًا استعراضية على مدار ثلاثة أيام، خلال يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أن السفارة المصرية في روسيا قامت بتوقيع إعلان النوايا للبدء في عام التبادل الإنساني، بحضور كل من السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، والسيدة أوليجا ياريلوفا نائبة وزيرة الثقافة الروسية، والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بدولة روسيا، وذلك نيابة عن حكومتي مصر وروسيا.

ومن جانبه، أكد السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يعد حدثًا شاملًا وفريدًا في تاريخ الدولتين، مشيرا إلى قيام البلدين بإعداد خطة عمل متكاملة وجاهزة لإقامة الفاعليات التى ستجرى خلال العام، موضحا أن تدشين هذا العام يمثل مؤشرًا جديدًا وإضافيًا على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومن جانبها، أعربت السيدة أوليجا ياريلوفا أن إعلان نوايا التعاون بين وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي والوزارات المعنية في جمهوية مصر العربية في عقد عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا في عام 2021، أدى إلى رفع الاتصالات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وتوسيع نطاق الحوار العام حول قضايا الإنسانية والقضايا الثقافية في ظل جدول أعمال التنمية الحديثة، مشيرةً إلى أنها ستزور مصر برئاسة وفد من الوزارات المختلفة المعنية الروسية لافتتاح فعاليات العام وإجراء لقاءات تبادلية مع الوزارات المختلفة المصرية؛ لبحث ومناقشة وتبادل الموضوعات ليصبح عام التبادل الإنساني 2021 امتدادًا لجسور التواصل بين البلدين في المستقبل.

وأكد الدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي في روسيا، أن مصر بصدد إعداد أكثر من مائة فاعلية وأنشطة مختلفة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لإحياء هذا العام، لاسيما وأن نقل الثقافة بين البلدين يعتبر رسالة واضحة ومعبرة عن عمق العلاقات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الروسية لتحديد أماكن وتواريخ إقامة هذه الفاعليات، منوهًا إلى أنه سيتم نشر الثقافة المصرية خلال تلك الفاعليات في جميع أنحاء روسيا، ليتعرف الشعب الروسي على الثقافة المصرية.