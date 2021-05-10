شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان ومطالب بطرد السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين، اندلاع تظاهرات حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن الهتافات تعلو للمطالبة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" على خلفية التوتر في القدس وقطاع غزة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شوارع مدينة القدس المحتلة أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن آلاف المستوطنين بدأوا مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.

واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن حالة من التوتر الشديد تسود منذ ساعات الصباح في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين الذين يتصدون لمحاولة الاقتحام الجماعي للمستوطنين للأقصى، أسفرت منذ الصباح عن إصابة 305 مواطنين.