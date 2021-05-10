شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن حصاد 2 مليون فدان قمح وتوريد 2 مليون طن للتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان وتوريد حوالي 2 مليون طن لوزارة التموين.

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ويتابع وزير الزراعة حصاد القمح على مدار الساعة ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بمتابعة الحصاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

الجدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت حوالي 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوي الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي كانت تواجههم على أرض الواقع.