شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين تكرم الطلاب الوافدين حفظة القرآن الكريم.. وسمية ابو العينين: أنتم ضيوف مصر ولن ندّخر جهدا في دعمكم لطلب العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين: - المؤسسة لم تتوانَ يومًا عن دعم وتكريم حفظة القرآن الكريم

- مستمرون في دعم الطلاب الوافدين في رحلتهم لطلب العلم

- تكريم طلاب من 8 دول.. وأبناء الوافدين من حفظة القرآن الكريم

أكدت الحاجة سمية أبوالعينين، نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي، أن المؤسسة لم تتوانَ يومًا عن دعم وتكريم حفظة القرآن الكريم، بجانب القيام بدورها الاجتماعي والتثقيفي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والذي أقامته الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، وذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء أسامة ياسين والدكتور عبدالدايم نصير نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ مصطفى عزت مدير مؤسسة أبو العينين.

وأعربت "سمية أبو العينين" عن سعادتها البالغة بتكريم الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، الحافظين للقرآن الكريم، مؤكدة أنهم ضيوف مصر وأن مؤسسة أبو العينين لن تدّخر جهدًا لدعمهم وتشجيعهم في رحلتهم لطلب العلم.

وكان قد تقدم للمسابقة ٢٠٠ طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف،حيث كانت المسابقة عبارة عن جزئين، الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، وفاز فيه ١٤ طالبا، والجزء الثاني حفظ نصف القرآن الكريم وفاز فيه ٦ طلاب، بالإضافة إلى تكريم ٤ أطفال من أبناء الوافدين و الحافظين لنصف القرآن.

وكرمت سمية أبو العينين الطلاب حفظة القرآن الكريم الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، من نيجريا، واوزباكستان، وباكستان، واندنيسيا، والنيجر، وماليزيا، والفلبين، وسوريا.